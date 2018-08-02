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МБК-Кредит - Наши услуги - Кредит под залог недвижимости - Квартиры

Кредит в банке под залог квартиры

  • Живые деньги до 80% от стоимости квартиры. Без смены собственника.
  • От 500 тыс до 10 млн только по паспорту.
  • С любой кредитной историей, арестованным и ипотечным имуществом.
  • Ставка от 4,9% годовых. Одобрение за 1 день.
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Рассчитайте ежемесячный платеж на онлайн-калькуляторе
Минимальная ставка по кредиту 4,9% годовых
Сумма займа
от 200 000 ₽
до 20 000 000 ₽
Процентная ставка
Проц. ставка
от 6% годовых
до 30% годовых
Срок займа
от 1 месяца
до 20 лет
Ежемесячный платеж
Ежем. платеж
от 10 000 ₽
до 500 000 ₽
  • Вид платежа
    Вид пл.
  • Сумма к выплате
    Сум. к выплате
  • Переплата
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Квартира остается в вашем распоряжении!
Многие опасаются оформлять кредит с залогом недвижимости. И абсолютно напрасно! Ведь подобный заем можно взять на срок до 20 лет, существенно снизив ежемесячный платеж.
Квартира остается вашей — вы можете делать с ней, что угодно:
  • проживать — так же, как это было до заключения кредитного договора
  • сдавать — и регулярно получать арендную плату
  • прописывать туда новых людей — супругу/супруга, детей, родственников и т. д.
Кто даст вам деньги
Оба варианта финансирования абсолютно прозрачны и безопасны
Один из 50 банков-партнеров
  • Решение за 1–3 дня, возможен аванс за 1 день
  • Минимальная ставка — 4,9 % годовых
  • Возраст заемщика — от 18 до 80 лет
  • Срок кредитования — до 20 лет
  • Сумма кредита — до 80 % от стоимости квартиры
  • Более 50 банков-партнеров
Получить деньги под 8%
Частный инвестиционный фонд
  • Выдача денег за 1 день
  • Низкая процентная ставка — от 2 % в месяц
  • Удобная система выплат — можно оплачивать только проценты
  • Не важна кредитная история
  • Максимальный размер займа — 60 % от стоимости квартиры
  • Возможно рефинансироваться на банк через 3 месяца
Получить деньги сегодня
8 выгод для Вас от обращения в МБК
Ответ по заявке в течение 1 часа
Одобрение дистанционно
Срок кредитования до 20 лет
Страхование не обязательно
Можно получить деньги за 1 день
Кредитная история не важна
Отказы практически отсутствуют
Помогаем с рефинансированием
Перечень документов для оформления кредита
  • Паспорт гражданина РФ
  • Свидетельство на Собственность (после июня 2016 года выписка ЕГРН)
  • Договор купли-продажи (либо договор дарения/мены/приватизации)
  • Форма 9
Всего 4 шага
и деньги будут у Вас
Вам достаточно лишь озвучить свои желания, а всю остальную работу по оформлению кредита мы берём на себя
Заявка на кредит
  • 01
    Заявка
    Оставляете заявку или звоните по телефону +7(812)7772807
  • 02
    Встреча
    На встрече Вы получаете полную проверку и консультацию бесплатно
  • 03
    Договор
    Делаем вам эксклюзивное предложение и подписываем договор
  • 04
    Деньги
    Вы выбираете наиболее выгодный вариант из одобренных и получаете деньги

Вам не придется ездить по банкам, когда нужно оформить срочный кредит.

В «МБК» уже подготовили выгодные условия под каждый случай – нужно лишь набрать номер: +7(812) 777-28-07 или написать на WhatsApp

Рассчитаем вашу выгоду при первом-же звонке.

Все выгоды для заемщиков при кредитовании в СПб – ЗДЕСЬ!

Вы оцените плюсы кредитной помощи экспертов, ведь возможные сложности при согласовании сделки с банком или иным кредитором мы добросовестно возьмем на себя. Срочный кредит в банке под залог квартиры в Санкт-Петербурге Изучим вашу ситуацию и подберем организации или частных инвесторов, готовых сотрудничать с вами, предложим готовые решения.

С 2010 года компания «МБК» на практике доказала свой профессионализм. Обратившись к нам, вы вправе рассчитывать на:

  • Максимально низкую процентную ставку + СКИДКИ от банков, которые являются нашими партнерами.
  • Быструю выдачу кредита под залог квартиры – за 1 день у вас на руках будет сумма размером до 80% от рыночной стоимости недвижимости.
  • Компетентные консультации по кредитным вопросам.
  • Рекомендации специалистов о порядке рефинансирования залогового кредита.

Знаем, как вам помочь. Деньги будут!

Когда срочно нужен залоговый займ в Петербурге или Ленинградской области, люди обращаются в «МБК». Почему?

  1. Сотрудничаем с 40+ банков и 20+ частных инвесторов в Санкт-Петербурге
  2. Отбираем лучшие варианты для конкретных ситуаций
  3. Не берем предоплату, пока человек не получит кредит под залог жилья
  4. По запросу работаем полностью дистанционно.

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Они будут в Вашем распоряжении на оптимальных условиях.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, ЧТОБЫ ЗАПУСТИТЬ ПРОЦЕСС.

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  • г. Санкт-Петербург, метро Гостиный двор, Невский пр. 56, оф. 68
  • с 11.00 до 19.00
  • ОГРН 1129847033700, ИНН 7814559062, КПП 784101001
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